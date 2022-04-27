На сьогодні слідчі, які проводять роботу із документування та розслідування злочинів російських військових, оглянули приблизно 45% території Тростянця, на якій зафіксували пошкодження 122 житлових будинків, а також лікарень.

У Тростянці виявлено щонайменше 20 місць, де окупанти катували цивільних мешканців.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, яке проводить роботу із документування та розслідування злочинів російських військових.

ДБР документує факти присутності російських загарбників. Наразі встановлені місця розташування їхніх бойових частин, вогневі позиції, з яких велися обстріли. Вилучені також документи та особисті речі російських військових.

На сьогодні слідчі оглянули 154 вулиці міста, що були пошкоджені від артилерійських обстрілів. Це близько 1 тис. 200 гектарів міської забудови, що складає приблизно 45% загальної площі Тростянця.

"Виявлено та зафіксовано пошкодження 122 житлових будинків, а також лікарень. У ході слідчих дій встановлені місця, де окупанти катували цивільних. Нині зафіксовано щонайменше 20 таких випадків. На місці злочинів виявлено кийки, кайданки, металеві кліщі та одяг потерпілих зі слідами крові", - йдеться у повідомленні.

Під час оглядів працівники ДБР також виявляли й розтяжки з гранат, залишки ворожих боєприпасів.

У межах кримінальних проваджень триває ексгумація тіл загиблих місцевих мешканців, призначаються судово-медичні експертизи.

У ДБР повідомили, що в ході слідчо-оперативних заходів вдалося повернути після відповідних експертиз місцевим мешканцям 6 автомобілів, які загарбники викрали у період окупації.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Харківщині росіяни ізолюють захоплені населені пункти та розстрілюють волонтерів.

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