Речник ВМС ЗСУ зауважив, що росіянам складно поповнювати ескадру Чорноморського флоту РФ.

У Чорному та Азовському морях, з урахуванням морської охорони, зараз перебуває близько 80 російських кораблів. Водночас бойове "ядро" становить біля 30 суден – зокрема, сторожові й патрульні катери, а також підводні човни.

"З них десять – саме носії крилатих ракет. Але виникла проблема: заряджати ці носії потрібно у Севастополі, а там можна потрапити у халепу – "привітатися" з ВМС України, отримати пробоїни тощо. Наприклад, як великий сторожовий корабель "Павел Державін", який за дві доби отримав два пошкодження. На допомогу йому вийшов буксир, який теж дістав вогню від ЗСУ. Вони вимушені були практично тікати", – розповів в інтервʼю УНІАН речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Водночас він зауважив, що росіянам складно поповнювати ескадру Чорноморського флоту РФ. Речник ВМС ЗСУ нагадав, що Босфор, згідно з конвенцією Монтре, закрито.

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"Переганяти кораблі з Каспію внутрішніми водами дуже важко. Окупанти це вже намагалися зробити, але там – складний геополітичний ландшафт. Залишаються ще варіанти через Волгу, Балтику. Однак на тому напрямку – обмеження по водотоннажності, по довжині корпусу (суден, які можуть пройти, - УНІАН). Тобто звідти можна перекинути далеко не всі кораблі", – пояснив він.

Що стосується російських ракетоносіїв проєкту "Каракурт", то їх усього п’ять. Три з них – "Циклон", "Амур", "Аскольд" були побудовані на заводі "Залив" у Керчі, в тимчасово окупованому Криму. Кораблі "Туча" й "Тайфун" – у Татарстані.

"Першим добудували "Циклон", який воює вже два роки, але жодної ракети досі не запустив. Мабуть, не виходить. Чому? Важко сказати, скоріше за все, якісь технологічні проблеми. Ба більше, "Циклон" зараз фактично є кораблем ППО. Якщо не помиляюсь, на ньому стоїть зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир С", модернізований у морському варіанті, його використовують для оборони пунктів базування у Севастополі. Другий такий корабель – "Амур" – вивели у Новоросійськ, де він – на ходових випробуваннях разом з "Тучею". Тобто вони ще не в строю... "Аскольд" розбито авіацією біля причальної стінки у Криму. Наразі його вже дістали з води та, скоріш за все, ремонтуватимуть. П’ятий – "Тайфун" – будується чи закладений – точно не знаю", – резюмував Плетенчук.

Удари по кораблях РФ: останні новини

В ніч проти 26 грудня 2023 року українські захисники знищили великий десантний корабель "Новочеркаськ". Він перебував на озброєнні Чорноморського флоту ВМФ Росії. Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук порадив окупантам "вдягати штани і "по-домашнєму уєзжати" з нашого Криму, поки ще не пізно".

На супутникових знімках Феодосійського порту видно наслідки потужного ураду по ворожому кораблю. У російських ЗМІ повідомляли, що на момент удару по ВДК "Новочеркаськ" на борту корабля знаходилися російські військові – і контрактники, і строковики.

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