Місто з перших днів війни потерпає від ворожої артилерії.

В Оріхові Запорізької області при виконанні робіт з відновлення пошкодженої лінії електропередач під час повторного ворожого обстрілу загинули двоє працівників районних електромереж, ще двох поранено.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух у Telegram.

"Тривожні новини з міста Оріхова, яке з перших днів війни потерпає від ворожої артилерії. Під час виконанні робіт з відновлення пошкодженої лінії електропередач під час повторного ворожого обстрілу загинули двоє працівників районних електромереж - Дмитро Стариченко та Роман Мельник", - написав він.

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За словами Старуха, поранено Максима Юрченка та Дмитра Рабаджиєва, їх доставлено до госпіталю.

"Тож героїзм буває не лише на полі бою. Іноді він полягає у тому, щоб сумлінно робити свою справу", - зазначив керівник області.

Удари по Запоріжжю: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня російські окупанти знову обстріляли Запорізьку область. Під час обстрілу загинули семеро осіб і стільки ж травмовано.

Як відомо, останнім часом росіяни посили обстріли міста. У кінці вересня вони завдали ракетного удару по гуманітарній автоколоні цивільних на виїзді з Запоріжжя, загинули 30 осіб, 88 отримали поранення.

10 жовтня внаслідок ракетної атаки по Запоріжжю зруйновано багатоповерхівку.

В ніч на 9 жовтня окупанти завдали ударів ракетами С-300 та X-22 по житлових кварталах Запоріжжя. Наразі відомо про 14 загиблих та 89 поранених, з яких 11 дітей.

6 жовтня російські окупанти запустили ракети по житлових кварталах міста. В результаті атаки було зруйновано декілька багатоповерхівок, під завалами опинилися люди. Внаслідок удару загинуло 17 осіб, врятовано 21 людину.

10 жовтня стало відомо, що нічної ракетної атаки по Запоріжжю загинула людина, ще п'ятеро постраждали, серед них - одна дитина.

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