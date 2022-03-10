Ще двоє військовослужбовців поранені.

В Житомирській області вчора в результаті обстрілу блокпоста в селі Стара Котельня загинули п'ятеро військовослужбовців.

Про це в відеозверненні заявив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

"Вчора продовжувались авіаційні обстріли Житомирщини, фактично авіаційна війна з Житомирщиною. Вчора в Коростені було обстріляно нафтобазу "UPG", одна людина загинула, вибуху нафтопродуктів не сталося. Окрім того, було обстріляно блокпост в селі Стара Котельня в Житомирському районі. П’ять військовослужбовців загинули, двоє поранені", - розповів він.

За інформацією Бунечка, за понад два тижні з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну по Житомирщині було завдано більш ніж 40 авіаційних ударів.

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