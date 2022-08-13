Ураження забезпечене "із контрольним виключенням використання його за призначенням".

Українськими військами забезпечено ураження автомобільного мосту дамби Нової Каховки (Херсонська область).

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Оперативного командування "Південь" у соціальній мережі Facebook щодо підсумків поточної оперативної обстановки на півдні України за 12 серпня.

"У рамках виконання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань забезпечено ураження автомобільного мосту дамби Нової Каховки із контрольним виключенням використання його за призначенням", - мовиться у дописі.

Як повідомляв УНІАН, 12 серпня радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань заявив, що українські війська поцілили у четвертий міст на Херсонщині.

"Сьогодні ЗСУ поцілили в останній - четвертий міст, який з'єднував правий та лівий берег. Тобто у росіян більше немає ніякої можливості повноцінно перекидати свою техніку. Звісно, вони будуть намагатись ремонтувати, шукати альтернативу в переправах, але це час, гроші, а потім як тільки підготуються і назбирають техніку і силу - ми знову її знищимо", - зазначив Хлань.

Нагадаємо, що раніше Збройні сили України завдали удару по мосту біля Каховської ГЕС.

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