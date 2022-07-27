Результати роботи ЗСУ можна побачити вже зранку, відзначив він.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, чого чекати у разі знищення або виведення з ладу Антонівського моста в окупованому Херсоні.

Думку він висловив у своєму Telegram-каналі.

Жданов підтвердив, що в ніч на 27 липня Збройні сили України обстріляли міст.

"Відомо про те, що по ньому було завдано ударів, ступінь пошкоджень наразі невідомий, побачимо результати роботи вже зранку. Його знищення є першочерговою задачею для подальшого вибиття противника з правого берега Дніпра та звільнення Херсона. Неможливість використовувати Антонівський міст сильно ускладнить логістику противнику, що не дасть їм змоги в повній мірі підживлювати свої угрупування навколо Херсона", - відзначив аналітик.

За його словами, якщо міст було знищено або виведено з ладу на довготривалий термін, то варто очікувати вночі та найближчі дні на "відповіді" від росіян у вигляді ракетних ударів по цивільних об'єктах.

Нагадаємо, що вночі в окупованому Херсоні пролунали потужні вибухи. Повідомлялося про атаку по Антонівському мосту.

Як повідомляв УНІАН, українські військові вдарили по Антонівському мосту 19 липня. За словами депутата облради Сергія Хланя, удар нанесли по базі окупантів біля мосту.

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