Через російський удар загинуло 12 людей, ще 87 постраждали.

У Києві рятувальники закінчили пошуково-рятувальні роботи на місці російської атаки по житловому будинку.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України. Там додали, що через російську атаку загинуло 12 людей, ще 87 дістали поранень. Наразі на місці ще тривають аварійно-відновлювальні роботи. Зокрема, рятувальники розбирають пошкоджені будівельні конструкції.

Російська атака по Києву: що відомо

24 квітня російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні. Однією з цілей удару РФ стала столиця. Ворог атакував Київ безпілотниками та ракетами різних типів. Зокрема, за даними Defense Express, РФ атакувала столицю північнокорейськими ракетами KN-23.

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Згодом цю інформацію підтвердив і президент Володимир Зеленський. Він також розповів, що через російський удар зокрема загинули 21 річний хлопець та його 19 річна сестра.

На атаку РФ відреагував зокрема і Дональд Трамп. Він закликав Путіна зупинитися та заявив, що вона була "дуже невчасно". Крім того, Трамп вчергове закликав сторони укласти мирну угоду.

На думку авіаційного експерта Анатолія Храпчинського, нічна атака РФ по Києву була наймасштабнішою з початку повномасштабної війни. За словами експерта, окупанти знайшли "дірки" в українській системі ППО.

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