Росіяни знову використовували іранські безпілотники-камікадзе проти мирного міста.

Російські окупанти в ніч на п'ятницю, 24 березня, вдарили іранськими дронами-камікадзе "Шахед" по Кривому Розі. У місті зафіксували "приліт".

Відзначається, що в місті оголосив повітряну тривогу через загрозу атаки. За словами голови ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, в місті є влучання дрона.

"Нічого не знімаємо і не викладаємо в соцмережі", - підкреслив голова військової адміністрації Кривого Рогу у своєму Telegram-каналі.

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Нічна атака Росії на Україну - що відомо

У ніч на п'яницю, 24 березня, у ряді українських областей оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки безпілотниками з боку армії Російської Федерації. При цьому глава офісу президента Андрій Єрмак закликав українців не ігнорувати тривогу.

Вночі "почервоніли" Київ, Київська, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Луганська області, а також тимчасово окупований півострів Крим.

Близько 00:48 журналісти видання "Суспільне" повідомили про звуки, схожі на вибухи, в Сумському районі.

Відбій тривоги почали давати по областях України приблизно о 01:30, через трохи більше години.

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