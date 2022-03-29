Він також повідомив, що в результаті попадання ракети в будівлю постраждали цивільні люди.

Міський голова Миколаєва Сергій Сенкевич висловив думку, що росіяни вирішили зруйнувати будівлю облдержадміністрації, враховуючи, що там міг бути голова облдержадміністрації Віталій Кім.

Про це він повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Треба сказати, що в будівлі працювали працівники, які були цивільними, зокрема люди, які займались життєзабезпеченням області, питаннями гуманітарними… Тобто, жодних військових там не було. Тому, можу зробити висновок, що насправді росіяни просто вирішили зруйнувати будівлю облдержадміністрації, враховуючи, може, що там був голова облдержадміністрації Віталій Кім", - сказав Сенкевич.

Він також повідомив, що в результаті попадання ракети в будівлю постраждали цивільні люди.

"На даний час ситуація в місті складається таким чином, що зранку нас обстріляли. Крилата ракета влучила в будівлю обласної держадміністрації і фактично зруйнувала її. На цей час є інформація про 28 людей, яких поранено, з них 8 - у важкому стані, і 4 вже дістали з-під завалів. Ще доля 7 зараз залишається невідомою", - повідомив міський голова Миколаєва.

Зазначимо, що російські загарбники, ймовірно, намагалися вбити голову Миколаївської ОДА Віталія Кіма, адже він став одним із символів боротьби українського народу з окупантами. Щодня він публікує кілька роликів про ситуацію в області та розповідає про успіхи ЗСУ та невдачі росіян.

За місяць війни Кім став народним улюбленцем.

Як повідомляв УНІАН, близько 08:45 29 березня внаслідок обстрілу та влучання в дев’ятиповерхову будівлю Миколаївської облдержадміністрації сталося руйнування її центральної секції з 9-го по 1-й поверхи без горіння.

Станом на 9:25 рятувальники вивільнили з-під завалів 9 постраждалих осіб та передали їх медикам.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Раніше повідомлялося, що вранці 29 березня російські окупанти вдарили по будівлі Миколаївської ОВА.

За даними ДСНС України, в результаті обстрілу і попадання в дев'ятиповерхову адміністративну будівлю "сталося руйнування центральної секції будівлі з 9 по 1 поверх без подальшого горіння".

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