Загарбникам доводиться долати 9 тисяч кілометрів.

У російських окупантів є складнощі з логістичним забезпеченням своїх угрупувань в Африці через проблеми у Чорному морі, звідки їх "видавлюють" ЗСУ, – загарбники не можуть задіяти порти у тимчасово окупованому Криму. Про це в ефірі телемарафону розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"РФ має свої інтереси в Африці, в Сирійській Арабській республіці. Це їх геополітичні інтереси. Там вони підтримують чергового диктатора і знищують так само (як в Україні – УНІАН) цивільне населення. Для цього вони використовують флот. Тому що там вони не мають опору з боку діючої регулярної армії… Базуються вони в Тартусі (Сирія – УНІАН) і раніше це угрупування забезпечували за рахунок Криму, за рахунок Новоросійська, тобто через Чорне море. Це був так званий Сирійський експрес", - розповів речник.

Він уточнив, що цей шлях (сирійський експрес) працював ще торік. В цьому, за даними Плетенчука, були задіяні цивільні судна, зафрахтовані в інтересах РФ.

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"Досить давно ця практика була припинена. Тепер вони вимушені ходити в обхід усієї Європи. Це близько 9 тис. кілометрів. У такий спосіб у них відбувається ротація, й за рахунок Північного флоту відповідно, Балтійського флоту", - додав Плетенчук.

За його словами, це значно ускладнює життя окупантам, бо логістика - це один зі "стовпів", на якому тримається будь-яка війна. Без логістичного забезпечення, як уточнив речник, ведення будь-яких бойових дій фактично стає неможливим. Враховуючи те, що під час свого переходу, зокрема, виходячи з півночі до Середземномор’я, росіяни не мають можливості заходити в європейські порти, цей довгий шлях є складним.

"Це довге, важке "плече", та ротація відбувається не за рахунок Чорноморського флоту, як це було раніше. І там до речі залишилися одиниці, які не змогли повернутися з початком повномасштабного вторгнення. Наприклад, два підводні човни, які є носіями крилатих ракет – 636 проєкт. Вони були вимушені піти на північ", - констатував представник ВМС.

Що таке "Сирійський експрес".

Згідно з відкритими джерелами, "Сирійський експрес" - умовне позначення регулярних походів російських десантних кораблів до Сирії. Метою цих походів, згідно з найпоширенішою версією, було постачання озброєнь і боєприпасів для ЗС Сирії. Згідно з офіційними даними, кораблі перевозили якийсь "спеціальний вантаж". Вибір саме десантних кораблів заснований на неможливості для третіх країн затримати їх і піддати огляду. З 2015 року ВМФ РФ додатково почав використовувати для доставлення вантажів придбані колись у Туреччини та України суховантажі.

Україна продовжує завдавати ударів по російському флоту

Нагадаємо, вдень 22 серпня українські військові завдали потужного удару по порту "Кавказ". Повідомлялося, що загорівся пором "Конро Трейдер", завантажений цистернами з паливом.

У Військово-морських силах Збройних сил України вважають, що знищення російського порома "Конро Трейдер" у порту "Кавказ" Краснодарського краю РФ, означає, що одна із двох платформ для завантаження вагонів паралізована.

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