Президент вірить на 100%, що усе, що обговорюється з лідерами цих трьох країн, веде до позитивної цілі.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Україна абсолютно довіряє Польщі, Чехії і Словенії.

Про це президент заявив після зустрічі з головою польського уряду Матеушем Моравецьким, віце-прем'єром Ярославом Качиньським, прем'єр-міністром Чехії Петером Фіалою та прем'єр-міністром Словенії Янезом Яншою.

Глава держави подякував трьом країнам за сильну допомогу для України.

"Коли багато навіть послів покинуло Україну через повномасштабне вторгнення Російської Федерації на нашу землю, ці поважні люди - лідери своїх незалежних європейських держав - нічого не бояться, більше бояться за нашу долю, і вони тут, щоб нас підтримати. Це великий, мужній, правильний і дружній крок", - заявив Зеленський.

"Я впевнений, що з такими друзями, з такими країнами і сусідами, і партнерами, ми дійсно зможемо перемогти, не хочу говорити кого, - всі ми розуміємо. І найголовніше, що ми лідерам цих країн абсолютно довіряємо, і тому, коли ми говоримо про гарантії безпеки, про наше майбутнє в Європейському Союзі, або говоримо про санкційну політику, на 100% ми знаємо, що все, що ми обговорюємо, воно дійсно дійде до тієї позитивної цілі для нашої країни, для нашої безпеки, і для нашого майбутнього", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський сказав, як українці за кордоном можуть допомогти у війні з Росією.

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