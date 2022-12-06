Раніше компанія допомогла Україні в розслідуванні військових злочинів росіян.

Міністерство цифрової трансформації підписало меморандум про співпрацю з найбільшою розвідувальною компанією світу Recorded Future, що посилить захист критичної інфраструктури України.

"Компанія вже допомогла нашій країні в розслідуванні військових злочинів росіян, відкрила доступ до платформи Intelligence Cloud на понад 10 мільйонів доларів та допомогла впоратися з кібератаками", - повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

За його словами, міністерство разом з компанією створюватимуть технологічні рішення для захисту українців від російських атак. А після перемоги Україна зможе експортувати свій досвід на весь світ.

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Крім того, Recorded Future надасть Україні розвідувальну платформу, аналітиків та інженерів, які співпрацюватимуть з командою Мінцифри.

Допомога Україні від світових компаній

2 грудня міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров анонсував надання технологічним гігантом, американською компанією Google 2 млн доларів на цифрову освіту для українців та 50 тис. ліцензій Workspace для уряду України.

1 грудня Amazon Web Services (AWS) та Україна підписали меморандум про співпрацю на 2023 рік, компанія надасть Україні 75 мільйонів доларів підтримки.