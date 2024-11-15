За словами Світана, є можливість нарешті підійти до знищення Новоросійського порту та терміналу.

Україна має нагоду повністю знищити Чорноморський флот Російської Федерації, який та перекинула під Новоросійськ. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

Він нагадав, що, зі слів самих росіян, у ніч на 15 листопада безпілотники атакували Кримське у Росії, що неподалік від Керченського мосту. При цьому дрони, імовірно, могли вразити російську авіабазу. Нині відомо про застосування 50 БПЛА, водночас з українського боку офіційно не повідомлялося про атаку.

За словами Світана, на авіабазі у Кримському базувалася тактична авіація росіян, яку вони застосовували для атак по Півдню України. Водночас Кримське розташовується неподалік Новоросійська, куди РФ перекинула переважну більшість вцілілого Чорноморського флоту, а тому тамтешня авіація також прикриває саму Новоросійську бухту і термінал.

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"Знищення цього сектору ППО - це також можливість нарешті підійти до знищення Новоросійського порту та терміналу", - каже експерт.

Чорноморський флот РФ - останні новини

Дням стало відомо, що в Севастополі ліквідували керівника штабу ракетних кораблів ЧФ РФ Валерія Транковського. Внаслідок успішної спецоперації Служби безпеки України, російському капітану відірвало ноги, він помер від втрати крові.

Транковський був воєнним злочинцем, який віддавав накази на пуски крилатих ракет з акваторії Чорного моря по цивільним об'єктам в Україні.

Також УНІАН повідомляв, що частина Чорного моря після відходу ЧФ РФ з Криму перетворилась на "сіру зону". Про це розповів речник Військово-морських сил ЗС України, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук.

За його словами, акваторія стала "сірою зоною" через постійну активність ворожої авіації.

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