Раніше ЗМІ повідомили, що Україна нібито отримала від третіх країн винищувачі.

Україна отримала від партнерів не нові літаки, а запчастини та комплектувальні.

Про це служба зв’язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України повідомляє у Facebook.

"Україна не отримувала нові літаки від партнерів!" - йдеться у повідомленні.

У службі пояснили, що за сприяння уряду США Повітряні сили Збройних сил України отримали запчастини та комплектувальні для відновлення та ремонту парку літальних апаратів, які є на озброєнні Повітряних сил, що дозволить поставити до строю більше техніки.

Раніше ЗМІ повідомили, що Україна нібито отримала від третіх країн винищувачі.

Що передувало

Раніше "Голос Америки" з посиланням на речника Пентагону Джона Кірбі писало про отримання Україною "платформ та інших запчастин до літаків, щоб збільшити кількість власних літаків".

Інші країни, які мають досвід роботи з такими типами літаків, змогли допомогти Україні підняти та запустити недіючі літаки, уточнив Кірбі.

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