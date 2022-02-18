У відомстві назвали дезінформацією закиди бойовиків щодо підготування "наступу" ЗСУ на Донбасі.

Міністерство оборони України вкотре спростувало усі звинувачення керованих Росією бойовиків щодо нібито підготовки наступальних дій Збройних сил України на Донбасі. У відомстві запевняють, що жодного наступу не готують.

Про це йдеться на сайті Міноборони.

У відомстві назвали дезінформацією закиди бойовиків щодо підготування "наступу" ЗСУ на Донбасі.

"Це дезінформація. Українська армія не планує жодних наступальних дій і не застосовує зброю, якщо це може створити загрози для мирних громадян. Усі заходи в зоні проведення Операції об’єднаних сил мають виключно оборонний характер", - заявили у відомстві.

Як зазначають у МО, Україна чітко дотримується своїх зобов’язань і виступає за політико-дипломатичний сценарій розв’язання конфлікту.

"Україна хоче, щоб на Донбасі настав мир, щоб якнайшвидше почалося відродження. Бо це наша земля, там живуть наші люди. Ми не плануємо жодних наступів. Тому що це може створити загрозу для наших громадян на тимчасово окупованих територіях. Ми цінуємо кожне життя на відміну від російських військ, які обстрілюють дитячі садки і школи. Вчора російська пропаганда поширювала відверту неправду про обстріли Станиці Луганської, яку ми швидко спростували. Сьогодні вони вигадали черговий фейк про якісь диверсійні групи, які начебто збиралися влаштувати хімічну атаку в Горлівці. Навіть зняли постановочне відео. А самі обстріляли гуманітарну місію ООН на КПВВ в Щасті. Це те, про що неодноразово попереджали ми і наші партнери – російська сторона готує різні інсценування, щоб виправдати свої злочини", - заявив міністр оборони Олексій Резніков.

Він закликав українців не вірити фейкам, не боятися та довіряти Збройних силам.

Загострення на Донбасі: що відомо

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу, 17 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил окупанти 60 разів порушили режим тиші.

В результаті обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення, ще один-бойове травмування, а також поранені дві цивільні особи.

Крім того, під час обстрілу Станиці Луганської було пошкоджено будівлю дитячого садка, лінії електропередач, газопровід і зруйновано два приватних будинки. Троє працівників дошкільного навчального закладу отримали контузії.

Також збройні формування РФ обстріляли з артилерійських систем населений пункт Врубівка, пошкодили будівлю місцевої загальноосвітньої школи газопровід і приватний будинок.

Після обстрілів школи і садка окупаційні та російські ЗМІ почали поширювати повідомлення про те, що населені пункти були обстріляні з українського боку.

Вас також можуть зацікавити новини: