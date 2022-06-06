Росіянка запевнила, що дії загарбників в Україні не мають нічого спільного з нацизмом.

Матір полоненого окупанта заявила, що "нацизм не притаманний Росії". Жінка також впевнена, що Україна планувала напасти на РФ, але "не встигла".

Про це вона повідомила під час відеорозмови з українцями.

На її переконання, нацизм зароджується, коли народ безпідставно вважає свою націю найкращою, а інші - непотребом. Співрозмовники уточнили, чи має росіянка на увазі все те, що зараз робить сама Росія та її армія в Україні.

"Нацизм генетично не притаманний росіянам", - заявила жінка, додавши, що не вірить фактам і відеороликам, які підтверджують нацистські нахили окупантів. Ба більше, вона заявила, що теж бачить "факти та відео про українців-"нацистів".

Українець: "Але ми до вас не прийшли, розумієте? Ми до вас не прийшли".

Росіянка: "Напевно, не встигли. Не встигли".

Українець: "Тобто, ви вважаєте, що ми, напевно, не встигли до вас прийти. Вас не цікавить, з чим ми мали до вас прийти, з якою зброєю. Нічого не цікавить. Ви просто вірите в те, що ми повинні були до вас прийти. Перепрошую, думаю, цієї розмови достатньо для того, щоб інші росіяни поглянули та зробили свої висновки".

Як повідомляв УНІАН, росіяни призовного віку негативно ставляться до перспективи мобілізації, дехто мав сміливість назвати війну в Україні злочинною.

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