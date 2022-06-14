Мешканцям російського Красноярська зафарбували вікна квартири через прапор України та антивоєнний плакат.
Про це повідомляє Telegram-канал Baza.
Інцидент стався в одному з будинків на вулиці Лінійній. Жителі квартири на четвертому поверсі повісили на вікнах прапор України та плакат "Ні війні".
За деякий час до будинку підігнали автовежу. Комунальник піднявся вверх і зафарбував шибки з балончика. Тепер там лише біла фарба.
В РФ замалювали вікна через український прапор
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