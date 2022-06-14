Прапор та антивоєнне гасло замаскували балончиком з білою фарбою.

Мешканцям російського Красноярська зафарбували вікна квартири через прапор України та антивоєнний плакат.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Інцидент стався в одному з будинків на вулиці Лінійній. Жителі квартири на четвертому поверсі повісили на вікнах прапор України та плакат "Ні війні".

За деякий час до будинку підігнали автовежу. Комунальник піднявся вверх і зафарбував шибки з балончика. Тепер там лише біла фарба.

Як повідомляв УНІАН, раніше в РФ затримали протестувальника за плакат з цитатою Володимира Путіна. Він стояв з плакатом "Найстрашніше для політика — вчепитися в своє крісло руками і зубами, — В.В. Путін"

Вас також можуть зацікавити новини: