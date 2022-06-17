За його словами, конкретні зразки будуть поставлені після того, як українські військові пройдуть навчання.

Німеччина передасть важке озброєння для України вчасно, щоб вона змогла використати його в битві за Донбас.

Про це заявив німецький канцлер Олаф Шольц в інтерв'ю dpa.

Видання зазначає, що Берлін стикається з різкою критикою з боку Києва щодо темпів поставок і типу зброї. Українська сторона неодноразово закликала до відправки німецьких танків і літаків, однак Німеччина поки санкціонувала лише поставку зенітних танків.

Шольц відповів на питання, чи отримає Україна важке озброєння вчасно, щоб змінити ситуацію на Донбасі.

"Вона прибуде вчасно...Ви знаєте, що вже є довгий список клієнтів, які чекають зброю через два і три роки", - зазначив він, маючи на увазі, що протокол доставки повинен був бути змінений на користь України.

За його словами, конкретні зразки будуть поставлені після того, як українські військові пройдуть навчання.

Він зазначив, що потрібно змінити пріоритет того, хто першим отримає німецьку зброю.

"Конкретні речі, які ми можемо поставити зараз, будуть доставлені після навчання... без навчання ви не можете використовувати цю зброю".

"Ми поставимо протиракетну систему, яка здатна врятувати Одесу або Київ. Ми також вирішили разом з Великобританією і Сполученими Штатами, що ми поставимо реактивні системи залпового вогню", - додав Шольц.

Нагадаємо, раніше Шольц заявляв, що Німеччина продовжуватиме підтримку України стільки, скільки знадобиться їй у боротьбі за незалежність.

Очікується, що цього року Берлін передасть новітні системи протиповітряної оборони IRIS-T.

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