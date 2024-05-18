Запит робили минулого тижня і американська влада ще його розглядає.

Україна зверталася до Білого дому з проханням зняти обмеження на використання американської зброї по військових об'єктах на території РФ.

Як повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела, запит був зроблений минулого тижня і ще розглядається.

Якщо американці погодяться, це означатиме серйозну зміну політики Вашингтона, який вже давно прагне зменшити ризик військової ескалації між США і Росією, підтримуючи при цьому Україну.

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"Вони дійсно просили США про допомогу, щоб завдати удару по Росії. Це не стосувалося конкретної системи озброєнь, а додаткової допомоги в нанесенні удару по росіянах", - заявив генерал ВПС США Сі Кей Браун.

У виданні нагадали, що Штати передали Україні ракетні комплекси класу "земля-земля" та інші системи озброєнь ATACMS за умови, що їх не будуть використовувати для ударів по Росії. Як зазначається, ця умова, на яку Україна погодилась, мала на меті зменшити ризик переростання конфлікту у пряме зіткнення між США та Росією.

Використання американської зброї по території РФ

Раніше УНІАН писав, що Україна тисне, щоб Білий дім дозволив бити по території РФ американською зброєю. З цією метою група українських парламентаріїв полетіла у США для переговорів.

Державний секретар Ентоні Блінкен наголосив, що Україна має самостійно вирішувати, як їй відстоювати свою свободу у війні з Росією.

Le Monde, аналізуючи його заяву, припустило, що Україна, ймовірно, отримала дозвіл бити західною зброєю по території РФ.

Однак згодом представник Пентагону Сабріна Сінгх зауважила, що Штати не змінили свою позицію щодо заборони застосування американської зброї для ударів по території Росії. Україна має використовувати таке озброєння виключно для повернення суверенних територій.

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