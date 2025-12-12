Речниця президента наголосила, що він хоче дій, а не слів та зустрічей, які не приносять ефективного результату.

Президент США Дональд Трамп готовий відправити свого представника на переговори до Європи вже цих вихідних, але лише якщо з’явиться реальний шанс підписати мирну угоду.

Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Лівітт, пише Reuters. Вона наголосила, що Трампа дратують багаторазові зустрічі без помітного прогресу.

"Президент надзвичайно розчарований обома сторонами цієї війни, і йому набридли зустрічі лише заради самих зустрічей", - заявила Лівітт.

Відео дня

Мирні переговори - Київ під тиском

Вашингтон тисне на Київ із вимогою прискорити рух до миру. Водночас українська сторона чинить опір плану, який США запропонували минулого місяця й який багато хто вважає вигідним Росії.

У середу Трамп провів телефонні переговори з лідерами Франції, Німеччини та Великої Британії. Пізніше він заявив, що мав із ними "жвавий обмін думками", зокрема щодо можливих перемовин у Європі найближчими днями.

За словами Лівітт, адміністрація вже витратила понад 30 годин за кілька тижнів на зустрічі з представниками України, Росії та європейських держав.

"Ми побачимо, що відбудеться на цих вихідних, і стежте за оновленнями", — додала вона.

Угода про припинення війни - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Трамп заявив, що Володимир Зеленський нібито єдиний, кому не подобається запропонований Вашингтоном план припинення війни. Його команда ставиться до документа прихильніше.

Водночас Трамп заявив, що допоможе Україні з гарантіями безпеки. Зобовʼязання Вашингтона щодо участі в потенційному миротворчому чи безпековому контингенті усе ще на столі.

The Economist зазначає, що спроби Трампа щодо завершення війни в Україні, як правило, йдуть за одним і тим же сценарієм. Вашингтон робить кроки, сприятливі для Кремля, Україна та союзники намагаються помʼякшити план, але Росія відхиляє компромісну пропозиції.

Вас також можуть зацікавити новини: