Він також додав, що завершити війну в Україні значно важче, ніж укласти будь-яку угоду в сфері нерухомості.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський нібито єдиний, кому не подобається запропонований Вашингтоном план припинення війни. Його команда ставиться до документа прихильніше.

Відповідну заяву Трамп зробив під час розмови з журналістами в Білому домі. За його словами, Вашингтон був близький до домовленостей і з Москвою, і з Києвом.

"Я думав, що ми дуже близькі до укладення угоди з Росією. Я думав, що ми дуже близькі до укладення угоди з Україною. По суті, за винятком самого президента Зеленського, його люди були в захваті від концепції цієї угоди", - заявив Трамп.

Відео дня

Він додав, що план, запропонований США, нібито складається "з чотирьох або п'яти пунктів" і передбачає розподіл територій, що й робить переговори складними.

Він також порівняв дипломатичні зусилля з власним бізнес-досвідом, підкресливши, що завершити війну в Україні "в тисячу разів складніше", ніж укласти угоду у сфері нерухомості.

Мирний план США - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Трамп заявив, що допоможе Україні з гарантіями безпеки. Зобовʼязання Вашингтона щодо участі в потенційному миротворчому чи безпековому контингенті усе ще на столі.

The Economist пише, що спроби Трампа щодо завершення війни в Україні, як правило, йдуть за одним і тим же сценарієм. Вашингтон робить кроки, сприятливі для Кремля, Україна та союзники намагаються помʼякшити план, але Росія відхиляє компромісну пропозиції.

Далі Україна опиняється під тиском, і новий раунд мирних зусиль не надто відрізняється від попередніх. Однак сторони посилили свої позиції та підвищили ставки.

Вас також можуть зацікавити новини: