За його словами, подібні війни можуть перерости в глобальну ескалацію.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що допоможе Україні з гарантіями безпеки. Зобовʼязання Вашингтона щодо участі в потенційному миротворчому чи безпековому контингенті усе ще на столі.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, що транслювалося Білим домом. Американський лідер пояснив, що в контексті ролі США йдеться про підтримку з повітря, розвідку тощо.

При цьому він заявив, що Штати були близькі до угоди як з Україною, так і з агресоркою Росією.

Відео дня

"Я думав, що ми були дуже близькі з Україною до угоди. Насправді, крім президента Зеленського, його люди було в захваті від концепції угоди", – каже американський лідер.

Він також підтвердив, що на суботу, 13 грудня, запланована зустріч у Європі:

"Ми приїдемо, якщо буде реальний шанс. Ми не хочемо марнувати час. Ми хочемо, щоб це владналося, щоб зберегти багато життів".

За словами Трампа, у листопаді у війні в Україні загинули близько 25 тисяч людей – здебільшого, військові, але внаслідок атак є жертви і серед цивільних.

"Я хотів би, щоб вбивства припинилися… Я б дуже хотів, щоб це припинилося, і ми працюємо над цим дуже наполегливо", – додав він.

Американський лідер також зазначив, що подібні війни можуть спровокувати ескалацію на глобальному рівні.

"Такі речі закінчуються великими світовими війнами. Якщо всі продовжать грати в такі ігри, опиняться в Третій світовій війні. А ми не хочемо, щоб це сталося", – констатував Дональд Трамп.

Війна в Україні: це варто знати

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після кількох переговорів з представниками Росії у США вважають, що припинення вогню прямо залежить від підписання рамкової угоди.

Тим часом речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Трамп розчарований Україною та Росією. За її словами, американський лідер "не хоче зустрічей заради зустрічей" – йому потрібні дії.

Вас також можуть зацікавити новини: