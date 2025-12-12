Фермери віддають капусту за безцінь: скільки зараз коштує овоч в Україні

Пропозиція даної продукції на ринку зараз надмірна.

Ціни в Україні на білокачанну капусту коливаються в межах 3-9 грн/кг, що в середньому на 17% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

З урахуванням чергового зниження цін у даному сегменті, білокачанна капуста вже коштує в середньому на 78% дешевше, ніж за аналогічний минулорічний період.

Здешевшання капусти пояснюють значним збільшенням виробництва овочу в Україні в поточному сезоні. При цьому попит на продукт залишається дуже невисоким.

Основну частку пропозиції становить продукція невисокої якості, яку фермери не можуть довго зберігати. Водночас власники якісної продукції відмовляються від продажу в очікуванні покращення ситуації на ринку.

Слід зазначити, що в першій половині грудня 2024 року українські аграрії, навпаки, активно підвищували ціни на білокачанну капусту.

Ціни на капусту в супермаркетах України

За кілограм капусти в Novus треба заплатити 8,49 гривні.

Капуста вагова в Varus продається за ціною 7,9 грн/кг.

В АТБ білокачанна капуста коштує 7,95 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні – прогнози експертів

Вже з другої декади грудня виробники потроху починають піднімати ціни на найбільш популярні продукти до різдвяного та новорічного столу. Економіст Олег Пендзин оцінює сезонне здорожчання харчів в 10% до кінця року.

При цьому заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук попереджає, що у разі тривалих відключень світла м’ясо та молочна продукція можуть здорожчати в майбутньому до 30%.

