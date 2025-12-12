Попри гучні заяви Кремля, Росія входить у найважчий період війни — економіка тріщить, а суспільна підтримка тане.

Російська влада публічно наполягає, що ситуація в Україні та всередині країни розвивається на її користь. Володимир Путін хвалиться "просуванням майже на всіх напрямках" і запевняє, що російська економіка "успішно долає всі виклики". Однак реальна картина суттєво відрізняється від пропагандистської, пише The Economist.

Повільний наступ і висока ціна війни

На полі бою російський прогрес мінімальний і супроводжується великими втратами. Попри заяви про захоплення Покровська, українські сили продовжують утримувати позиції. За оцінками військових блогерів та відкритих джерел, наступ РФ є "поступовим і безславним".

Російська економіка входить у найважчий період від початку повномасштабної війни:

Відео дня

доходи від нафти й газу за рік впали на 22%;

бюджетний дефіцит наближається до 3% ВВП;

держава змушена нарощувати внутрішні запозичення, що підживлює інфляцію;

податковий тиск зростає.

Половина бюджету спрямована на армію, ВПК та силові структури. Економістка Олександра Прокопенко попереджає: війна робить економіку "зайнятою, але бідною". У 2026 році негативні наслідки стануть очевидними.

Суспільні настрої змінюються

Попри репресивну систему, суспільне невдоволення в Росії зростає. За даними соціологів, кількість росіян, які повідомляють про погіршення добробуту, утричі перевищує тих, хто говорить про покращення, а підтримка війни стає поверхневою та вимушеною. Люди дедалі частіше вважають, що їхнє оточення проти продовження бойових дій.

Згідно з дослідженнями, 88% росіян хочуть завершення війни, але лише 47% вірять, що Путін це зробить.

Ставлення до ветеранів також змінюється: лише 40% вважають їх героями, більшість — проблемою або жертвами.

Путін не демонструє готовності до миру. Навпаки, він посилює ідеологічний контроль і репресії, адже завершення війни не гарантує вирішення економічних проблем. Залежність економіки від військового виробництва робить припинення бойових дій ризиковим і для режиму, і для внутрішньої стабільності.

Війна в Україні - шанс на мир

Як повідомляв УНІАН, Білий дім заявив, що Трампа дратують багаторазові зустрічі з росіянами і українцями без помітного прогресу.

"Президент надзвичайно розчарований обома сторонами цієї війни, і йому набридли зустрічі лише заради самих зустрічей", - заявила речниця Білого дому.

На тлі цієї заяви Трамп зазначив, що Володимир Зеленський нібито єдиний, кому не подобається запропонований Вашингтоном план припинення війни. Його команда ставиться до документа прихильніше.

Натомість Україна сигналізує, що розглядає можливість відведення військ на Донбасі, але за умови, що Росія зробить те саме.

Вас також можуть зацікавити новини: