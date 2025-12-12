Ворог просунувся у кількох населених пунктах.

Російські окупанти просунулися біля Мирнограда Донецької області. Про це у Telegram-каналі повідомляють аналітики українського моніторингового проєкту DeepState.

Зазначається, що російські загарбники просунулися у Володимирівці, Паньківці та Новоекономічному, а також поблизу Мирнограда та Софіївки.

Крім того, додали у DeepState, було уточнено лінію зіткнення на шахті Капітальна.

Ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, раніше у DeepState заявили, що російські окупанти просунулися на двох ділянках у Донецькій області. Зокрема, вони мали успіхи у Мирнограді. Також у місті збільшилася площа "сірої зони". Крім того, ворог просунувся на схід від Покровська.

Військовий експерт Михайло Жирохов вважає, що відхід Сил оборони України на інші позиції за Покровськом та Мирноградом Донецької області є питанням часу. За його словами, бої за ці міста стали наслідком кількісної переваги російських окупаційних військ. Роль тут також відіграли сприятливі погодні умови.

Британське видання The Telegraph зазначає, що Україна розглядає можливість відведення військ на Донбасі, але за умови, що Росія зробить те саме. Водночас Москва поки не подає сигналів, що погодиться на взаємне відведення військ. Сергій Лавров, міністр закордонних справ Росії заявив, що будь-які гарантії безпеки мають враховувати інтереси Росії, а не лише України.

