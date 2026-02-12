Ворог просунувся у Покровську та поблизу Роботиного, - DeepState

Таким чином, є просування у двох областях.

Російські окупанти просунулися у Покровську в Донецькій області та поблизу Роботиного в Запорізькій області.

Про це повідомив моніторинговий проект DeepState.

"Ворог просунувся у Покровську та поблизу Роботиного", - йдеться у їхньому Telegram.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Владислав Селезньов, військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ розповів, що ворог задіяв на полі бою вже понад 715 000 особового складу. Тобто повільне, але зростання чисельної присутності російських окупантів на теренах нашої країни відбувається.

Але, за його словами, не зважаючи на зростання чисельності особового складу, територіальних здобутків все менше. Експерт зауважив, що за січень ворог окупував близько 240 км² української території, що вдвічі менше, ніж було у грудні. Тобто темпи просування ворога знижаються.

Селезньов пояснив, що це пов’язано не лише з погодними умовами та спротивом української армії, а і з тим, що чимало боїв нині точиться в районі міської промислової забудови.

Крім того, він зазначив, що якщо згадати події на полі бою, починаючи від грудня 22-го року, то територіальні здобутки росіян з того часу складають трохи більше 1% від усієї території нашої країни.

