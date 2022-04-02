Президент України Володимир Зеленський повідомив деталі зустрічі в Києві з президентом Європейського парламенту Робертою Мецолою.
Зокрема про це Зеленський розказав у своєму вечірньому відеозверненні, поширеному Офісом президента.
"Говорили про те, як прискорити вступ України до Європейського Союзу. Конкретика є. А також говорили про постачання зброї і підтримку цього парламентаріями Європи. А ще про санкційну політику. Про більш глибоку санкційну політику проти Росії. Бо якщо ембарго – то ембарго, якщо свіфт – то для всіх банків. А якщо про бізнес з Росією, то не просто призупинення діяльності, а повний вихід європейських компаній з російського ринку", - зазначив Зеленський.
Він підкреслив, що вдячний Мецолі за цей візит.
"Це важливий візит, який демонструє деяким іншим політикам, що сміливість у такий час як зараз, це одна з найважливіших рис для політика", - також наголосив український президент.
Нагадаємо, Зеленський вказав два напрямки, де чекати нових ударів Росії. Так, російських військових зосереджують на Донбасі та Харківському напрямку для нових потужних наступів.