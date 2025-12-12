Ці судна брали участь у перевезенні військових вантажів між Росією та Іраном.

Два російські судна перевозили військову техніку і озброєння у Каспійському морі. Силам спеціальних операцій у взаємодії з повстанським рухом "Черная Искра" вдалося провести спецоперацію з ураження цих суден.

Як повідомляють Сили спеціальних операцій ЗСУ в Telegram, представники повстанського руху надали детальну інформацію щодо маршруту та вантажу уражених суден.

"Серед уражених суден - "композитор Рахманінов" та "Аскар-Сариджа", які використовуються РФ у військових цілях та перебувають під санкціями США через участь у постачанні військових вантажів між Іраном та РФ", - йдеться у повідомленні.

ССО продовжують вживати асиметричних дій задля підриву наступальних спроможностей російської армії.

Удари по стратегічних обʼєктах РФ

Як повідомляв УНІАН, раніше вдалося зупинити видобуток нафти на десятках свердловин нафтовидобувної платформи ім. Філановського у Каспійському морі. Зокрема, відбулося щонайменше чотири влучання дронами у цю морську платформу компанії "Лукойл-Нижневолжскнефть".

Також стало відомо, що дрони "рознесли" один з найбільших НПЗ Росії. Йдеться про НПЗ "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі, що за понад 700 км на північний схід від Москви. На відео із соцмереж можна побачити момент атаки і потужну пожежу внаслідок влучань. Наразі росіяни замовчують наслідки ударів.

