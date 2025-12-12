Дрони СБУ повторно вдарили по нафтовидобувних платформах РФ у Каспійському морі, - джерела

Наразі виробничі процеси там призупинено.

Далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ вдруге цього тижня успішно атакували нафтовидобувну платформу ім. Філановського в Каспійському морі. Там же було уражено іншу платформу - ім. Корчагіна. Як повідомили джерела УНІАН в спецслужбі, обидва об’єкти належать компанії "Лукойл-Нижневолжскнефть".

За попередньою інформацією, безпілотники СБУ пошкодили критичне обладнання на обох льодостійких платформах, що призвело до призупинення виробничих процесів.

Співрозмовник підкреслив, що родовище ім. Філановського є одним із найбільших розвіданих у РФ та в російському секторі Каспію. Його запаси оцінюють у 129 млн тонн нафти та 30 млрд кубометрів газу.

"СБУ продовжує системну роботу, спрямовану на скорочення надходжень до бюджету РФ від нафтогазового сектору. Частота, географія та точність ударів — це сигнал РФ, що доки триває її агресія, "бавовна" палатиме на всіх російських об’єктах, які працюють на війну", — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Удар по нафтовій платформі на Каспії

Як повідомляв УНІАН, днями бійці СБУ уразили дронами нафтовидобувну платформу ім. Філановського, що належить компанії "Лукойл-Нижневолжскнефть". Це було перше ураження Україною російської інфраструктури, що пов’язана з видобутком нафти в Каспійському морі.

Було зафіксовано щонайменше чотири влучання по морській платформі. Унаслідок атаки зупинився видобуток нафти й газу з понад 20 свердловин, які вона обслуговує.

