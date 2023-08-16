У ВМС пообіцяли збільшити рахунок.

Військово-морські сили України повідомили про виведенні з ладу п'яти великих десантних кораблів Чорноморського флоту Росії.

Про це повідомив речник відомства Дмитро Плетенчук в ефірі FREEDOM. Він уточнив, що до повномасштабного вторгнення в Україну флот РФ максимально посилився під виглядом навчань. Вони стягнули шість кораблів ще до шести, проте незабаром рахунок суден кількісно скоротився.

"Вони під виглядом навчань перед повномасштабним вторгненням, як могли його накачали. Нагадую, тільки великих десантних кораблів вони загнали шість до вже шести. Але результат відомий: п'ять з них вже не в строю. Цей рахунок може зростати", - вказав Плетенчук.

Речник ВМС уточнив, що для ворога заблокована можливість поповнення Чорноморського флоту.

Удар по кораблю РФ в Новоросійську

Нагадаємо, 4 серпня невідомий морський дрон атакував десантний корабель "Оленегорский горняк", що базується в Новоросійську (в цьому місті розташовується військово-морська база РФ). Спочатку у місті гриміли сильні вибухи, пізніше Міноборони РФ звинуватило в спробі атаки ЗСУ, але запевнило, що ніяких руйнувань немає.

Пізніше спливла інформація про те, що пошкоджено великий десантний корабель РФ. Як зазначив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, хоча "Оленегорский горняк" не є носієм ракет "Калібр", він важливий з точки зору перевезення військових вантажів і техніки. Коваленко вважає, що атака на корабель стала принизливим ляпасом для системи безпеки РФ.

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