У ДСНС підкреслили, що не проводять роздачу гуманітарної допомоги у вигляді форменого одягу українських рятувальників.

У ДСНС зафіксували випадки, коли сторонні особи намагаються заволодіти форменим одягом ДСНС.

Про це йдеться у повідомленні відомства у телеграм-каналі.

"Йдеться про одяг пожежних, який невідомі особи просять надати у якості благодійної допомоги. Для цього особа здійснює телефонні дзвінки до підрозділів, керівників частин, представників прес-служб та представляється родичем співробітника ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що розуміючи, що рятувальники користуються довірою у населення, "з високою вірогідністю ворог хоче використати нашу форму для провокацій".

"Офіційно повідомляємо, що збір гуманітарної допомоги у вигляді бойового одягу для потреб ДСНС від міжнародних партнерів здійснюється і координується виключно через центральний офіс ДСНС, а не через родичів співробітників", - пояснили у відомстві.

"ДСНС не здійснює роздачу гуманітарної допомоги у вигляді форменого одягу українських рятувальників! Просимо бути пильними, перевіряти підозрілі прохання та негайно повідомляти про подібні дзвінки чи повідомлення правоохоронні органи!", - попередили в ДСНС.

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