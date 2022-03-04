Після перемоги у війні вся трофейна техніка і озброєння будуть обліковані і легалізовані.

Голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія наголошує, що трофейна техніка і озброєння мають бути негайно застосовані для оборони.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Депутат зазначив, що захисники України можуть використовувати трофейну техніку та озброєння для відсічі окупанту.

"В цьому питанні наша держава займає однозначну позицію: техніка і озброєння, здобуті в бою, або які були покинуті агресором, на період воєнного стану можуть використовуватися і повинні залучатися нашими силами оборони для захисту нашої території і громадян", - наголосив Арахамія.

Водночас, додав він, після перемоги у війні вся трофейна техніка і озброєння будуть відповідним чином обліковані і легалізовані.

"А зараз вони мають бути негайно застосовані для оборони!", - підкреслив депутат.

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