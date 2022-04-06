Син надсилав матері "цікаві" антиукраїнські повідомлення, які тепер вивчатиме СБУ.

Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" виявили прихильницю "русского мира", син якої служить окупантам.

Про це повідомила прес-служба ДПСУ й опублікувала відповідні фото.

Так, жінка 1980 року народження мала намір їхати з Київщини на Схід і планувала найближчим часом зустрітися із сином.

Останній надсилав "цікаві" антиукраїнські повідомлення, які можуть свідчити про його безпосередню участь у війні проти України. Також син слав світлини, де він та інші орки позують зі зброєю у російській військовій формі", - повідомляють прикордонники.

Так, син цієї жінки фотографувався навіть на фоні тактичних ракетних комплексів. Тож мати окупанта була передана співробітникам СБУ, де детальніше все розповість.

Раніше Служба безпеки України здобула секретні карти та списки росіян, підрозділи яких було знищено у Донецькій області.

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