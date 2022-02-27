Директор Українського інституту майбутнього наголошує, що контактів там дуже багато.

Українські кібервійська зламали телефонні довідники найвищого керівництва Росії.

Про це повідомив директор Українського інституту майбутнього Віктор Андрусів у Facebook.

"Завершуємо четвертий героїчний день нашої Української вітчизняної війни ще однією перемогою. Українські кібервійська взламали Кремль і витягнули базу контактів російських посадовців. Там телефони і емейли. Дзвоніть і пишіть цим покидькам все, що про них думаєте", - написав він.

За словами Андрусіва, контактів там дуже багато.

"Тому ми зробили бот для зручності вибору кому ви можете сказати свої почуття і думки. І не соромтесь у висловах: ну що, Путін, як тобі наш Майдан, покидьку? ПС: Замість 8 на початку набирайте +7, якщо будете дзвонити", - додав директор Українського інституту майбутнього.

Як повідомляв УНІАН, група хакерів Anonymous зламала сайт Міноборони Росії і злила базу даних, в якій містяться телефони, email-пошти та імена працівників Міністерства. Група заявила, що всі сили хакерів з усього світу зараз націлені на Росію.

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