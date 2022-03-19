Зокрема, це два літаки та три вертольоти.

За добу було уражено 12 повітряних цілей російських окупантів.

Про це йдеться у повідомленні Командування Повітряних сил Збройних сил України.

"18 березня Повітряні сили Збройних сил України уразили 10 повітряних цілей, ще дві цілі - на рахунку протиповітряної оборони Сухопутних військ", - мовиться у дописі.

Так, загалом за добу 18 березня протиповітряною обороною було знищено щонайменше 12 повітряних цілей російських окупантів: 2 літака, 3 вертольоти, 3 безпілотники та 4 крилаті ракети.

Як повідомляв УНІАН, на Київщині українські військові збили ворожий винищувач СУ-34. Літак було збито з використанням ПЗРК "Стінгер".

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