Пізніше знайшли корпус ракети, прошитий кулеметними кулями.

На Одещині українським бійцям вдалось збити російську ракету з крупнокаліберного кулемета.

Як розповіли в оперативному командуванні "Південь", одну із рociйських ракет С-300 під час масованого обстрілу України збили двоє стрільців Сил територіальної оборони ЗСУ.

"23 листопада стрільці-зенітники роти вогневої підтримки 185-го окремого батальйону 122 бригада тероборони ЗСУ в Одеській області помітили в небі російську ракету і відкрили вогонь з крупнокаліберного кулемета ДШКМ. Цей кулемет бійці називають "Дашка". Вогонь був влучним: підбита ракета впала", - йдеться у повідомлені.

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Як додали в командуванні, пізніше знайшли корпус ракети, прошитий кулеметними кулями.

Ракетний удар росіян по Україні 23 листопада

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада Росія учергове здійснила масовану ракетну атаку по Україні. Українська протиповітряна оборона знищила 5 безпілотників та 51 з майже 70 ракет, випущених по нашій державі.

Ударів зазнали житлові будинки, а також ТЕЦ, ТЕС і електропідстанції у місті Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях.

Регіони залишились без світла, води, тепла, зв’язку тощо. Найгірша ситуація у Києві та Одеській області. Зокрема, за даними ДТЕК, станом на вечір 25 листопада в столиці вистачає потужності лише на 30% потреб мешканців міста.

Тим часом в "Укренерго" повідомили, що в енергосистемі України наразі зберігається суттєвий дефіцит - 30% від потреби споживання.

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