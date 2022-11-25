Корпус ракети, прошитий кулеметними кулями / фото facebook.com/okPivden

На Одещині українським бійцям вдалось збити російську ракету з крупнокаліберного кулемета.

Як розповіли в оперативному командуванні "Південь", одну із рociйських ракет С-300 під час масованого обстрілу України збили двоє стрільців Сил територіальної оборони ЗСУ.

"23 листопада стрільці-зенітники роти вогневої підтримки 185-го окремого батальйону 122 бригада тероборони ЗСУ в Одеській області помітили в небі російську ракету і відкрили вогонь з крупнокаліберного кулемета ДШКМ. Цей кулемет бійці називають "Дашка". Вогонь був влучним: підбита ракета впала", - йдеться у повідомлені.

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Як додали в командуванні, пізніше знайшли корпус ракети, прошитий кулеметними кулями.

У корпусі ракети - сліди від куль / фото facebook.com/okPivden
Стрільці-зенітники збили ракету з крупнокаліберного кулемета ДШКМ / фото facebook.com/okPivden

Ракетний удар росіян по Україні 23 листопада

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада Росія учергове здійснила масовану ракетну атаку по Україні. Українська протиповітряна оборона знищила 5 безпілотників та 51 з майже 70 ракет, випущених по нашій державі.

Ударів зазнали житлові будинки, а також ТЕЦ, ТЕС і електропідстанції у місті Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях.

Регіони залишились без світла, води, тепла, зв’язку тощо. Найгірша ситуація у Києві та Одеській області. Зокрема, за даними ДТЕК, станом на вечір 25 листопада в столиці вистачає потужності лише на 30% потреб мешканців міста.

Тим часом в "Укренерго" повідомили, що в енергосистемі України наразі зберігається суттєвий дефіцит - 30% від потреби споживання.

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