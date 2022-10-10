Боєць захистив наше небо від ракети супротивника.

Український воїн збив ракету, запущену Росією, з переносного зенітно-ракетного комплексу.

Захисники й захисниці цілодобово оберігають наше небо, йдеться у повідомленні Міністерства оборони України у Facebook.

"…Ракетним терором Україну не зламати! Наші військові приземляють рашистські повітряні цілі і гідно тримають оборону", - зазначили у відомстві.

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Масований ракетний удар Україні сьогодні - найважливіші новини

Сьогодні вранці, 10 жовтня, російські загарбники запустили багато ракет у низку регіонів України, були "прильоти", зокрема, у Хмельницькій, Вінницькій, Львівській, Миколаївській, Кіровоградській, Тернопільській, Житомирській та іншій областях та в центрі міста Київ.

За даними правоохоронців, унаслідок масованого ракетного удару загинули 11 осіб, а 64 - постраждали.

У Генштабі Збройних Сил України повідомили, що станом на 14.00 окупанти використали проти нашої країни 84 крилатих ракети та 24 безпілотники. У Генштабі ЗСУ зазначили, що було ліквідовано 56 ворожих повітряних цілей.

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