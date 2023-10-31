Геолокаційні дані також підтверджують незначне просування на запорізькій ділянці фронту.

Українські війська здійснили підтверджені просування поблизу Бахмута та на заході Запорізької області 30 жовтня.

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на геолокаційні дані, українські сили просунулися на північний схід від Курдюмівки (10 км на південний захід від Бахмута).

Додаткові геолокаційні дані від 29 жовтня свідчать, що українські сили незначно просунулися на захід від Роботиного на заході Запорізької області.

Відео дня

Водночас Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що Сили оборони продовжують наступальні дії під Бахмутом і наступальні операції на Мелітопольському напрямку. Командувач Сухопутних військ України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що російські війська "значно посилили своє угруповання" під Бахмутом і перейшли від оборонних дій до більш "активних".

Втім, ISW зауважує, що не може перевірити суттєві зміни у складі російських військ під Бахмутом. Російські "воєнкори" стверджують, що позиційні бої тривають на північний захід від Бахмута біля Берхівки, Васюківки та Оріхово-Василівки.

Війна в Україні - ситуація під Бахмутом

Українські військові на Бахмутському напрямку нещодавно вдарили по російських позиціях, знищивши живу силу та техніку росіян майже на два мільйони доларів.

Сирський показував відео, на якому ЗСУ знищують окупантів біля Бахмута. За словами експертів, Бахмут для Росії має колосальну політичну та ідеологічну цінність.

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