Український посол закликав організувати міжнародний моніторинг відведення військ РФ

Посол Андрій Мельник вважає, що, незважаючи на повідомлення про відведення російських військ, загроза нападу на Україну зберігається.

Посол України у ФРН Андрій Мельник закликав організувати міжнародний моніторинг відведення російських військ від кордонів України. Про це Мельник написав у Twitter. Читайте такожБойовики обстрілювали ЗСУ безпосередньо з житлових кварталів Горлівки – штаб "Хоча у Києві зітхнули з полегшенням, втім зарано давати відбій. Путін маскує наміри, важка техніка лишається, загроза нападу зберігається. Закликав Берлін вимагати від РФ міжнародний моніторинг відводу військ", - заявив Мельник. Стягнення військ Росії до України: що відомо У березні РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула до окупованого Криму і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку, штурмовики Су-25СМЗ, кораблі Каспійської військової флотилії.

20 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що чисельність російських військовослужбовців на кордоні з Україною за тиждень збільшиться до понад 120 тисяч.

Разом з тим 22 квітня в окупованому Криму міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що вирішив завершити «раптову перевірку» російських військ у Західному і Південному військових округах РФ біля кордонів України, оскільки «всіх поставлених цілей досягнуто». Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Віталій Саєнко

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