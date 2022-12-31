Поліцейські оглядаюсь місце події та документують злочини Росії.

У Київській області створено пошукові групи з виявлення уламків російських ракет, повідомив у своєму Telegram-каналі начальник Головного управління Національної поліції у Київській області Андрій Нєбитов.

Він зауважив, що уламки ворожої ракети виявили в одному із районів Київщини.

"Частини збитої силами ППО ракети знайшли в лісосмузі після сьогоднішнього обстрілу столичного регіону. Потерпілих і руйнувань немає", - написав він.

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При цьому Нєбитов зазначив, що поліцейські оглядаюсь місце події та документують злочини Росії.

Він додав, що сьогодні над даним районом військові збили щонайменше три ракети окупантів.

Також Нєбитов закликав громадян повідомляти на спецлінію "102", якщо вони бачать або чують повітряні об‘єкти. Начальник обласного главку додав, що сьогодні поліція отримала 13 повідомлень від громадян про проліт ракет.

Крім того, він повідомив про створення пошукових груп з виявлення уламків російських ракет, бо вони становлять небезпеку для громадян, а також є доказом злочинної діяльності РФ та обстрілів України.

Нєбитов зазначає, що внаслідок сьогоднішнього ракетного удару на Київщині жодної людини не вбито і не травмовано.

Масований удар по Україні 31 грудня - наслідки для Києва

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 31 грудня, в окремих областях України та Києві було оголошено повітряну тривогу. Зокрема, в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Полтавській, Чернігівській, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській та Київській областях.

У Києві внаслідок російської ракетної атаки один чоловік загинув, госпіталізовано 11 осіб.

Кличко повідомив, що вибухи пролунали у Солом'янському, Святошинському, Печерському та Голосіївському районах. Уламки ракети влучили у приватний будинок, пошкодження зазнав готельний об'єкт, також уламки ракети впали на стадіон.

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