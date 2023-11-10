Вчора пізно увечері в будинок влучили росіяни.

Пізно увечері 9 листопада внаслідок російського авіаудару по дев’ятиповерхівці в Авдіївці загинули 63-річний чоловік і 66-річна жінка.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. "Сьогодні вдень поліцейські дізналися про трагедію та відразу поїхали на місце удару. Однак дістати загиблих спершу не вдалося - плити будинку висіли "на волосинці". Без спеціальної техніки деблокувати тіла було неможливо", - повідомив подробиці Клименко.

Але, як додав міністр, ризикуючи бути розчавленими бетоном, рятувальники зробили неймовірне: лише за допомогою підручних засобів дістали тіла обох жертв.

"Завали довелося розбирати голіруч, а загиблих - тягнути на собі. У цей час навколо лунали вибухи – ворог обстрілював Авдіївку. Тіла чоловіка та жінки вдалося вивезти та доставити до моргу. Тепер родичі зможуть поховати їх. Воєнний злочин РФ задокументовано", - зауважив Клименко.

Ситуація в Авдіївці

Ситуація в Авдіївці дуже складна. Там точаться запеклі бої. Сьогодні Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що вже місяць, як ворог почав активно штурмувати Авдіївку. За цей час наші воїни знищили понад 100 ворожих танків, 250 інших бронемашин, близько півсотні артилерійських систем та 7 літаків Су-25. Загальні втрати противника у живій силі становлять близько десяти тисяч осіб.

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