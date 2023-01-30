Російський уряд зберігає можливість проведення нової хвилі мобілізації. Кремль шукає шляхи, як накопичити велику кількість особового складу перед запланованим масштабним наступом в Україні.
Такими висновками поділилися у британській розвідці у свіжому звіті про війну в Україні. У ньому сказано: "22 січня 2023 року ЗМІ повідомили, що російські прикордонники перешкоджають виїзду з Росії киргизьких трудових мігрантів з двома паспортами, кажучи їм, що їхні імена знаходяться в мобілізаційних списках. Окремо 23 січня 2023 року прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що указ про "часткову мобілізацію" залишається в силі, стверджуючи, що він як і раніше необхідний для забезпечення роботи Збройних сил".
На основі цих фактів у британській розвідці дійшли висновку, що Росія зберігає можливість проведення нової хвилі призову. Кремль шукає шляхи, як накопичити велику кількість особового складу для подальшого наступу в Україні і при цьому мінімізувати внутрішнє невдоволення серед громадян.
Новий масштабний наступ РФ: останні дані
Секретар РНБО Олексій Данилов заявив: "Зараз вони готуються до максимальної активізації з урахуванням того, що це ж люди з радянського "совка", і вони вважають, що якщо є якась річниця, то вони до цієї річниці повинні мати якісь досягнення. Тут немає ніякої таємниці, що вони до 24 лютого готуються до нової хвилі, як вони самі кажуть. Є розуміння, на яких ділянках вони хочуть щось зробити. І це не є ніякою новиною".
Спікер Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий допускає можливість наступу. Однак він вважає, що найбільш професійних ворожих солдатів українські захисники вже ліквідували. А в бій підуть мобілізовані.
За словами кореспондента британського Королівського інституту оборонних досліджень безпеки (RUSI) Олександра Данилюка, Росія однозначно піде в наступ у лютому.