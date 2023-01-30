РФ продовжує шукати шляхи накопичення великої кількості особового складу для подальшого масштабного наступу.

Російський уряд зберігає можливість проведення нової хвилі мобілізації. Кремль шукає шляхи, як накопичити велику кількість особового складу перед запланованим масштабним наступом в Україні.

Такими висновками поділилися у британській розвідці у свіжому звіті про війну в Україні. У ньому сказано: "22 січня 2023 року ЗМІ повідомили, що російські прикордонники перешкоджають виїзду з Росії киргизьких трудових мігрантів з двома паспортами, кажучи їм, що їхні імена знаходяться в мобілізаційних списках. Окремо 23 січня 2023 року прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що указ про "часткову мобілізацію" залишається в силі, стверджуючи, що він як і раніше необхідний для забезпечення роботи Збройних сил".

На основі цих фактів у британській розвідці дійшли висновку, що Росія зберігає можливість проведення нової хвилі призову. Кремль шукає шляхи, як накопичити велику кількість особового складу для подальшого наступу в Україні і при цьому мінімізувати внутрішнє невдоволення серед громадян.

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Секретар РНБО Олексій Данилов заявив: "Зараз вони готуються до максимальної активізації з урахуванням того, що це ж люди з радянського "совка", і вони вважають, що якщо є якась річниця, то вони до цієї річниці повинні мати якісь досягнення. Тут немає ніякої таємниці, що вони до 24 лютого готуються до нової хвилі, як вони самі кажуть. Є розуміння, на яких ділянках вони хочуть щось зробити. І це не є ніякою новиною".

Спікер Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий допускає можливість наступу. Однак він вважає, що найбільш професійних ворожих солдатів українські захисники вже ліквідували. А в бій підуть мобілізовані.

За словами кореспондента британського Королівського інституту оборонних досліджень безпеки (RUSI) Олександра Данилюка, Росія однозначно піде в наступ у лютому.

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