Військові відпрацьовують парні водолазні спуски на глибину понад 30 метрів.

В акваторії Чорного моря розпочалась активна фаза багатонаціонального навчання "Дайв-2021", до яких залучено сили ВМС України, Грузії, Болгарії, Азербайджану, США та Румунії.

Як повідомляє Міністерство оборони, відпрацювання елементів проходить у складі тактичних підрозділів з використанням новітнього водолазного спорядження. До навчань залучено пошуково-рятувальне судно українських ВМС "Олександр Охрименко".

Відповідно до плану проведення навчання, військові відпрацьовують парні водолазні спуски на глибину понад 30 метрів у складі інтернаціональних груп. Додатково відпрацьовуються елементи надання медичної допомоги із залученням барокамери, у разі виявлення кисневої хвороби.

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На румунському судні "Александру Катанеану" іноземні колеги ознайомили учасників з роботою сучасного океанографічного, метеорологічного, топографічного та гідрографічного обладнання.

Нагадаємо, 10 липня в Одесі завершилися міжнародні навчання "Sea Breeze-2021", що цього року стали наймасштабнішими за всю їх історію. У навчаннях взяли участь представники майже 30 країн, до 5 тис. осіб особового складу, 24 кораблі, 40 повітряних суден, 18 команд спеціального призначення та водолазних команд.

Автор: Дмитро Захаров