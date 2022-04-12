Загарбники маркували вкрадене буквою V та повезли в Росію.

У складі ешелону російських військ помітили маршрутку Богдан-Isuzu, яку окупанти вкрали в Україні.

Про це повідомляє Telegram-канал "Беларускі Гаюн".

Вкрадену маршрутку побачили у складі російського ешелону в Мінську. Окупанти нанесли на корпус літеру V чорною фарбою. Номерні знаки транспорту зняли.

Маршрутку прикріпили до залізничної платформи у складі ешелону військ, що рухалися в напрямку білорусько-російського кордону.

Війна Росії проти України

Російські війська вторглися в Україну вранці 24 лютого. Напад РФ супроводжувався бомбардуваннями військових і цивільних об’єктів. Влада Росії назвала війну в українській державі "спецоперацією", метою якої, зокрема, є "денацифікація".

Після невдалої спроби штурму столиці розгромлені окупаційні сили зосередилися на терорі цивільного населення в тимчасово захоплених населених пунктах.

Є факти розстрілу мирних мешканців, катувань і зґвалтувань, а також мародерства.

Наприкінці березня стало відомо, що розгромлені українською армією сили Росії відступають у бік Білорусі для перегрупування й завдання удару зі сходу.

Зараз агресор намагатиметься прорвати оборону ЗСУ в напрямку Харкова і ввійти у південні регіони.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 19 600 окупантів й знищили тисячі одиниць військової техніки.

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