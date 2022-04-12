У складі ешелону російських військ помітили маршрутку Богдан-Isuzu, яку окупанти вкрали в Україні.
Про це повідомляє Telegram-канал "Беларускі Гаюн".
Вкрадену маршрутку побачили у складі російського ешелону в Мінську. Окупанти нанесли на корпус літеру V чорною фарбою. Номерні знаки транспорту зняли.
Маршрутку прикріпили до залізничної платформи у складі ешелону військ, що рухалися в напрямку білорусько-російського кордону.
Війна Росії проти України
Російські війська вторглися в Україну вранці 24 лютого. Напад РФ супроводжувався бомбардуваннями військових і цивільних об’єктів. Влада Росії назвала війну в українській державі "спецоперацією", метою якої, зокрема, є "денацифікація".
Після невдалої спроби штурму столиці розгромлені окупаційні сили зосередилися на терорі цивільного населення в тимчасово захоплених населених пунктах.
Є факти розстрілу мирних мешканців, катувань і зґвалтувань, а також мародерства.
Наприкінці березня стало відомо, що розгромлені українською армією сили Росії відступають у бік Білорусі для перегрупування й завдання удару зі сходу.
Зараз агресор намагатиметься прорвати оборону ЗСУ в напрямку Харкова і ввійти у південні регіони.
З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 19 600 окупантів й знищили тисячі одиниць військової техніки.