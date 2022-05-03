Термін так званої "спеціальної воєнної операції" визначено до вересня 2022 року, повідомляє ГУР.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявляє, що в російській армії поширюється інформація, нібито бойові дії в Україні можуть тривати до вересня цього року.

"Серед військових армії окупанта розповсюджується інформація, що термін так званої "спеціальної воєнної операції" визначено до вересня 2022 року", - йдеться у заяві ГУР.

Раніше очільник ГУР Кирило Буданов повідомив, що 9 травня у Росії може бути оголошена загальна мобілізація. Також Буданов бачить два сценарії завершення війни з РФ - розділення Росії та зміна політичного керівництва країни.

Нагадаємо, що ЗСУ контролюють оперативну обстановку на сході України. У Маріуполі окупанти продовжують завдавати авіаударів по "Азовсталі", за минулу добу на заводі загинули дві цивільні жінки.

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