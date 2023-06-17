Влада запевняє, що хімічно небезпечна речовина не потрапила за межі підприємства.

Сьогодні, 17 червня, вранці сталась аварія з викидом аміаку на підприємстві "Кременчуцький м'ясокомбінат".

Як повідомляє Кременчуцька міська рада на своїй офіційній сторінці у Facebook, в результаті аварії постраждали двоє працівників, яких доставили до лікарні. У обох діагностовано отруєння парами аміаку. На цей час їх стан оцінюють як середньої тяжкості.

Як зазначається в повідомленні, аварійна бригада підприємства припинила витік аміаку та локалізувала аварію. В міськраді зазначають, що було здійснено забір проб повітря навколо місця аварії і аміак у повітрі не виявлений.

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"Аварія мала об'єктовий рівень, хімічно небезпечна речовина не потрапила за межі підприємства, тому немає загрози для життя та здоров'я населення", - переконують в міськраді.

Викид аміаку під час війни

Увечері 5 червня російські окупанти обстріляли Куп’янський район Харківської області, влучивши у трубопровід з аміаком. Унаслідок ворожих ударів сталася розгерметизація аміакопроводу. Ділянка із пошкодженою станцією складала приблизно 12 кілометрів, де залишався технічний аміак в об’ємі 700 тонн.

Внаслідок розгерметизації аміакопроводу стався витік технічного аміаку безпосередньо на ділянці 2,2 кілометри.

12 червня Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що російські окупанти готують теракт на заводі "Кримський титан" в окупованому Армянську. Зазначалося, що на півночі Кримського півострова, йде підготовка до евакуації представників окупаційної адміністрації і місцеве населення.

Зазначалося, що через підрив окупантами Каховської ГЕС відсутня вода у Північно-Кримському каналі, а тому процеси виробництва на заводі "Кримський титан" в Армянську порушені до критичного рівня.

В ГУР наголосили, що теракт на "Кримському титані", означатиме штучну техногенну катастрофу, жахливу за своїми наслідками.

Як підкреслили у розвідці, на холодильному обладнанні "Кримського титану" використовується близько 200 тонн технологічного аміаку. У випадку теракту під загрозою передусім опиняться окуповані Армянськ, Красноперекопський район та південні райони Херсонщини.

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