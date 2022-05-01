Після удару українських військових по Зміїному противник намагався евакуювати своїх підрозділів, що лишаються на острові.

Після завдання українськими військовими чергового удару по Зміїному острову у Чорному морі зафіксована активізація сил ворожого флоту.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"Тим часом в морі зафіксовано активізацію сил ворожого флоту. Після нанесення нами чергового удару по Зміїному десантними швидкісними катерами типу "Раптор" противник намагався здійснити евакуацію та поповнення особовим складом своїх підрозділів, що лишаються на острові", - зазначив він.

Назаров наголосив, що решта кораблів та підводний човен продовжують тримати загрозу ракетного удару по території України на високому рівні.

Як повідомляв УНІАН, за даними ОК "Південь", черговою атакою по ворожих об’єктах на Зміїному було розбито 3 зенітні установки, зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10", а також машину зв’язку – серверну із телекомунікаційним обладнанням.

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