Зазначається, що дані враховують жертви лише до 4 березня.

З початку військового вторгнення Росії 24 лютого в Україні загинули понад 350 мирних громадян та ще 707 осіб отримали поранення.

Цей дані наводить Управління Верховного комісара ООН з прав людини, згідно з якою серед загиблих – 28 дітей.

Статистика по регіонах

У Донецькій та Луганській областях було зафіксовано 471 жертв (86 убитих і 385 поранених). Зокрема, 355 – на підконтрольній Україні території, 116 – на окупованій.

В інших областях України було 265 убитих та 322 постраждалих.

За даними правозахисного бюро, більшість постраждалих загинули від вибухової зброї з великою площею ураження, зокрема в результаті обстрілів з важкої артилерії і реактивних систем залпового вогню, а також ракетних і авіаційних ударів.

Нагадаємо, що в результаті авіаударів російських окупантів по житлових кварталах 3 березня в Чернігові загинули щонайменше 47 людей. Того ж дня міжнародний трибунал у Гаазі почав розслідування військових злочинів та злочинів проти людяності в результаті російського вторгнення в Україну.

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