За свідченнями очевидців, вибухи сталися один за одним.

У порту окупованого росіянами Бердянська пролунало два гучні вибухи поспіль.

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал "Бердянск Сейчас".

Над портом здійснявся густий дим. При цьому місцеві кажуть, що окупанти не попереджували про ймовірне проведення розмінування у порту.

"Звідки йде дим і те, що попереджень про розмінування від окупантів не було, цілком імовірно, що це щось "незаплановане", - йдеться у повідомленні.

Стовп диму над портом в Бердянську видно у різних районах міста. Деталей наразі немає.

Як повідомляв УНІАН, раніше у центрі тимчасово окупованого російськими військовими Бердянська в день Росії палали військові автомобілі з позначками "Z".

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