Російська влада, можливо, доручила своїм блогерам не висвітлювати деякі теми, зазначили американські аналітики.

Чонгарський міст, який знаходиться між тимчасово окупованим росіянами Кримом і підконтрольною противнику частиною Херсонської області на трасі М-18 (Джанкой - Мелітополь), - помітне вузьке місце вздовж критичної російської наземної лінії зв'язку, і вкрай малоймовірно, що російські військові блогери добровільно не висвітлюють українську атаку.

Можливо, Кремль доручив російським військовим блогерам утримуватися від певних тим, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). "ISW не спостерігав жодного обговорення серед російських "військкорів" українського удару чи просування ними заяви колаборанта і гауляйтера окупованої Херсонської області Володимира Сальдо про те, що російські війська перехопили 12 українських крилатих ракет Storm Shadow, які були націлені на міст", - зазначили аналітики.

Відео дня

Варто зазначити, що українська сторона 29 липня повідомила, що наші захисники успішно завдали удару по Чонгарському мосту.

Війна в Україні з РФ триває - новини які варто знати

Українські воїни проводять контрнаступальні операції, зокрема, на півдні України. Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов говорив, що наші бійці скоро будуть в Криму.

Стратегічне командування ЗСУ повідомило, що вранці 29 липня Сили оборони України успішно вдарили по Чонгарському мосту. До цього кримські пабліки писали, що міст був пошкоджений, і його перекрили.

Вас також можуть зацікавити новини: